Правительство РК снизило прогноз роста экономики

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16 июня правительство РК снизило прогноз роста отечественной экономики на этот год с 3,1% до 2,6%. Эксперты полагают, что под влиянием ослабления карантинных мер потребительская активность в этом году повысится на 3,7%. Несмотря на рост цен и повышение учётной ставки, темпы восстановления сохранятся благодаря дополнительному бюджету, нацеленному на поддержку экономики, положительной ситуации на рынке труда, повышению доходов, активизации туристического рынка. Ожидается, что в этом году инфляция составит 4,7%. Предыдущий прогноз инфляции составлял 2,2%. Экспорт, как ожидается, вырастет в этом году на 11%. Этому будет способствовать положительная ситуация с поставками автомобилей, нефтепродуктов и продукции новых отраслей. Импорт вырастет на 18% из-за увеличения цен на сырьё. Эксперты полагают, что профицит платёжного баланса страны по итогам года составит 45 млрд долларов. Это на 35 млрд долларов меньше предыдущего прогноза. В правительстве ожидают, что инвестиции в производственные мощности сократятся на 3%, а в строительство - на 1,5%. Прогноз роста экономики на 2023 год составил 2,5%, а роста потребительских цен – 3%.