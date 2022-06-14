Лидеры экономики РК обсудили рост процентной ставки в США

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Экономические и финансовые власти РК провели 16 июня внеочередное совещание по вопросам макроэкономики. Они обсудили крупнейшее за почти 30 лет повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США. 15 июня ФРС решила повысить ставку на 0,75% в качестве шага по ужесточению денежно-кредитной политики и сдерживанию стремительного роста инфляции. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что рассматривается возможность повышения ставки в июле ещё на 0,5% или 0,75%. Вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо заявил, что правительство и Банк Кореи будут тщательно следить за ситуацией на финансовом рынке, чтобы реагировать на любые изменения. Он отметил, что на внешних финансовых рынках может возникнуть неожиданная волатильность на фоне опасений по поводу замедления экономического роста из-за повышения процентной ставки в США. Управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён не сказал ничего определённого по поводу возможного увеличения в августе учётной ставки на 0,5%. Он лишь отметил, что соответствующее решение будет принято после изучения ситуации на рынке. Правительство и Банк Кореи считают, что денежно-кредитная политика должна управляться таким образом, чтобы уделять больше внимания борьбе с инфляцией. В частности, они договорились остерегаться чрезмерной волатильности на валютном рынке. Если рынок облигаций столкнётся с резкой волатильностью, правительство и Банк Кореи осуществят экстренный выкуп казначейских облигаций.