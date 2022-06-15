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Политика

Юн Сок Ёль: Экономическая ситуация в РК - «комплексный кризис»

Write: 2022-06-16 14:10:16Update: 2022-06-16 15:06:31

Юн Сок Ёль: Экономическая ситуация в РК - «комплексный кризис»

Photo : YONHAP News

Нынешняя экономическая ситуация в стране является «комплексным кризисом», но правительство преодолеет его, улучшив структуру экономики с помощью укрепления рыночных ценностей и частного бизнеса. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 16 июня на  заседании правительства, посвящённом определению экономической политики. Он напомнил об опасениях по поводу стагфляции и неустойчивости рынка, а также о необходимости разрешения проблем низкого роста и поляризации общества по уровню доходов. В качестве средства решения данных задач он назвал политику создания рабочих мест при активном участии деловых кругов. Он также заявил о необходимости устранения устаревших правил, сдерживающих развитие инноваций, а также регулирующих механизмов, не имеющих под собой законодательной основы. Президент отметил важность реформирования рынка труда, образования и пенсионной системы, подчеркнув, что уделит особое внимание структурным проблемам общества. 
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