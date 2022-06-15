Эксперты изучают причины неполадок в ракете «Нурихо»

Photo : YONHAP News

Специалисты из Корейского института аэрокосмических исследований (KARI) приступил к изучению причин технических проблем, из-за которых запланированный на 16 июня запуск первой южнокорейской космической ракеты «Нурихо» (KSLV-II) отложен. Ранее сообщалось, что за сутки до старта датчик в баке с окислителем показал отклонения от нормы. 16 июня в институте состоялось заседание, на котором обсуждались возможные причины некорректных показателей датчика после установки ракеты на стартовый стол. Датчик установлен на крышке бака с окислителем первой ступени. При закреплении ракеты на стартовом столе его показания должны меняться. Однако он демонстрировал неизменное значение. Ракета возвращена с космодрома в сборочный цех для технического осмотра. Запуск предварительно перенесён на 23 июня. Однако график может корректироваться в соответствии с результатами работ по устранению неполадок. Учитывая, что лето сопровождается ливнями и тайфунами, запуск может быть перенесён на осень. Первоначально запуск ракеты, которая должна вывести на орбиту пять спутников, планировался на 15 июня, но был отложен на сутки из-за сильного ветра. Первый экземпляр ракеты «Нурихо», запущенный в октябре прошлого года, успешно достиг заданной высоты 700 километров. Однако макет спутника не был выведен на орбиту, так как двигатель третьей ступени запустился раньше, чем планировалось.