В РК сохранили карантин для заражённых COVID-19

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение сохранить действующий семидневный карантин для заражённых COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Хан Док Су, выступая 17 июня на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Он напомнил, что власти планировали пересмотреть правило обязательного карантина, проанализировав эпидемическую ситуацию в мае. Эксперты пришли к выводу, что смягчение карантина может приблизить новую волну распространения коронавируса и привести к усилению последствий заболевания. Однако в последнее время эпидемическая ситуация улучшилась до уровня, сопоставимого с концом января этого года, когда штамм Омикрон только начинал распространяться. В этой связи, по словам Хан Док Су, правительство рассмотрит возможность изменения условий обязательного карантина по итогам мониторинга ситуации в течение предстоящих четырёх недель. Помимо этого, глава правительства заявил о планах нормализовать работу домов престарелых и пансионатов длительного ухода. С 30 апреля и по настоящий момент личные встречи с пациентами данных объектов допускались только для лиц, прошедших полную вакцинацию или переболевших коронавирусом. Теперь планируется снять данное ограничение. Хан Док Су отметил, что эпидемическая ситуация стабилизируется, благодаря содействию всего народа.