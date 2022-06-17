РК и КНР провели переговоры в рамках «Диалога о морском сотрудничестве»

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РК и КНР провели очередную встречу в рамках переговорной площадки «Диалог о морском сотрудничестве». По данным МИД РК, переговоры состоялись 16 июня в формате видеоконференции. Делегации на переговорах возглавляли директор департамента Северо-Восточной Азии МИД РК Чхве Хви Док и директор департамента по государственным границам и морским делам МИД КНР Хун Лян. Стороны сошлись во мнении о необходимости соблюдения международного морского права и уважения взаимных интересов. Также была обозначена позиция о важности укрепления доверия и предотвращения всевозможных спорных ситуаций через диалог и сотрудничество. Была подчёркнута необходимость активизации переговоров по демаркации морской границы, а также поддержания тесного сотрудничества по регулированию деятельности в приграничных районах. Стороны обменялись мнениями и по вопросу планируемого Японией сброса загрязнённой воды с АЭС Фукусима. «Диалог о морском сотрудничестве» был инициирован РК и КНР в декабре 2019 года. В апреле прошлого года состоялась первая встреча. Стороны договорились провести следующие переговоры в очном режиме.