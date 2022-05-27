Президент РК призвал СБ ООН ответить на действия Пхеньяна

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Ракетные пуски Северной Кореи являются серьёзной угрозой безопасности и стабильности в мире. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе состоявшегося 17 июня телефонного разговора с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Южнокорейский лидер призвал Совет Безопасности ООН дать жёсткие ответ на действия Пхеньяна. Если «жёсткого и единого ответа» не последует, Пхеньян может расценить это как неверный сигнал о том, что мировое сообщество терпимо относится к его ядерным и ракетным разработкам. Юн Сок Ёль также выразил обеспокоенность распространением коронавируса в Северной Корее, отметив, что в Сеуле внимательно следят за ситуацией. Он напомнил, что Сеул сообщил Пхеньяну о готовности оказать помощь в поставках медикаментов, но ответ пока не получен. Президент выразил надежду на диалог с ООН по эпидемической ситуации в Северной Корее. Антониу Гутерриш поздравил Юн Сок Ёля со вступлением в должность главы РК, обсудив вопросы укрепления сотрудничества Сеула и ООН.