РК готовится к сезону пикового энергопотребления

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Южнокорейские власти готовятся к летнему сезону пикового спроса на электроэнергию, который приходится на период с 4 июля по 8 сентября. 17 июня в министерстве промышленности, торговли и энергетики сообщили о начале проверки состояния готовности энергетической системы страны. Начальник отдела инновационной энергетической политики Ли Вон Чжу напомнил о прогнозируемом значительном увеличении спроса на электроэнергию в связи с тем, что это лето с высокой долей вероятности будет жарче, чем в прежние годы, а экономика продолжает восстанавливаться из-за ослабления пандемии коронавируса. Вместе с тем он отметил, что существенного роста поставок электроэнергии не ожидается, призвал профильные ведомства максимально задействовать все ресурсы, в том числе АЭС, угольные электростанции и возобновляемые источники энергии. Он также подчеркнул необходимость своевременного обеспечения страны сжиженным природным газом и углем, чтобы смягчить влияние роста мировых цен на энергоресурсы.