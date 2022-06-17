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Экономика

Власти РК опасаются ухудшения экономической ситуации

Write: 2022-06-17 13:30:55Update: 2022-06-17 13:33:26

Власти РК опасаются ухудшения экономической ситуации

Photo : YONHAP News

Правительство РК опасается ухудшения экономической ситуации в стране из-за внешних факторов. Об этом говорится в докладе министерства планирования и финансов, опубликованном 17 июня. В документе отмечается, что экономика страны продолжает восстанавливаться, однако высокая инфляция, вызванная ухудшением ситуации в мире, может привести к снижению инвестиций и замедлению темпов роста экспорта. Опасения подтверждают и реальные показатели. Среди внешних факторов, оказывающих отрицательное влияние на отечественную экономику, указаны глобальная инфляция, изменение денежно-кредитной политики крупнейших стран, в том числе, повышение базовой процентной ставки ФРС США, сбои в глобальных цепочках поставок, нестабильность на мировом финансовом рынке. Кроме того, ОЭСР и МВФ снизили прогнозы роста мировой экономики. В министерстве заявили о намерении приложить максимум усилий для минимизации рисков, а также решения макро- и микроэкономических задач. Запланировано введение режима чрезвычайной ситуации в экономике. 
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