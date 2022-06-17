Gallup Korea: Уровень поддержки президента РК Юн Сок Ёля – 49%

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49% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны. Таковы результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого c 14 по 16 июня агентством Gallup Korea. 38% опрошенных дали отрицательную оценку деятельности президента. Уровень поддержки снизился на 4% по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся две недели назад. Отрицательная оценка выросла на 5%. Среди причин поддержки президента респонденты отметили диалог с народом, деятельность по вопросам безопасности, решительность, активность и упорство главы государства. Среди причин отрицательной оценки - перенос администрации, кадровая политика, отношение к своим обязанностям. Уровень поддержки правящей партии Сила народа составил 43%, оппозиционной Демократической партии Тобуро – 30%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.