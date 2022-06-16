Запуск ракеты «Нурихо» запланирован на 21 июня

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Запуск первой южнокорейской космической ракеты «Нурихо» (KSLV-II), отложенный на прошлой неделе из-за технических проблем, запланирован 21 июня в 16:00. Как сообщили в Корейском институте аэрокосмических исследований, рано утром 20 июня ракета перевезена из сборочного цеха на стартовую площадку в Космическом центре «Наро» в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Предстартовая проверка узлов и агрегатов ракеты продлится до конца дня. Ранее специалисты провели наладку датчика в баке с окислителем, из-за сбоя в работе которого запуск ракеты был отложен. По данным Корейской метеорологической администрации, 20-21 июня в районе космического центра не прогнозируется дождя, а скорость ветра составит от 1 до 3 метров в секунду. Ракета должна вывести на орбиту спутник для проверки характеристик ракеты массой 162,5 килограмма, четыре спутника, разработанных университетами для исследовательских целей, а также макет спутника весом 1.300 килограммов. Первый экземпляр ракеты «Нурихо», запущенный в октябре прошлого года, успешно достиг заданной высоты 700 километров. Однако макет спутника не был выведен на орбиту, так как двигатель третьей ступени запустился раньше, чем планировалось. В 2013 году в проект создания ракеты «Нурихо» правительство РК инвестировало 2 трлн вон (1 млрд 800 млн долларов). В период до 2027 года запланированы четыре запуска ракеты в рамках развития ракетно-космической программы.