В РК 10 дней подряд менее 10 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 19 июня в стране зарегистрированы 3.538 новых случаев COVID-19. Это самый низкий показатель с 11 января текущего года, а число новых случаев 10 дней подряд составляет менее десяти тысяч. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 72 человека, что на 2 человека больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 10 человек. Общее число умерших с начала пандемии – 24.451 человек. Коэффициент смертности составляет 0,13%. На прошлой недели карантинные власти приняли решение сохранить семидневный карантин для пациентов с подтверждённым вирусом COVID-19, учитывая риски новой волны заболеваемости. По мнению специалистов, для отмены карантина смертность должна составлять менее 100 человек в неделю, а её коэффициент должен снизиться до уровня ниже 0,1%.