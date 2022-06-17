Пианист Им Юн Чхан победил на конкурсе имени Вана Клиберна

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Южнокорейский пианист Им Юн Чхан получил главный приз на XVI международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна, став самым молодым победителем конкурса за его 60-летнюю историю. Им Юн Чхан, 18-летний студент Корейского государственного университета искусств, завоевал золото в финале конкурса, который состоялся 18 июня в Форт Уорте штата Техас. Вторая премия досталась 31-летней российской пианистке Анне Генюшене, третья - 28-летнему украинскому пианисту Дмитрию Чони. Им Юн Чхану вручён денежный приз в размере 100 тыс. долларов с гарантией трёх лет международных гастролей и карьерного роста. Нынешний конкурс стал успешным для южнокорейских музыкантов, четверо из которых вышли в полуфинал. В финале Им Юн Чхан исполнил Концерт для фортепиано с оркестром № 3 до минор Бетховена и Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор Рахманинова. Южнокорейский музыкант получил ещё два приза конкурса - Приз зрительских симпатий имени Карлы и Келли Томпсон и приз Беверли Тейлор Смит за лучшее исполнение нового произведения. В конкурсе, который носит имя известного американского пианиста Ван Клиберна, лауреата первого Международного конкурса имени Чайковского 1958 года, принимают участие музыканты в возрасте от 18 до 31 года. Им Юн Чхан стал вторым южнокорейцем, завоевавшим главный приз данного конкурса. В 2017 году победителем стал Сону Е Гвон.