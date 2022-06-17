РК примет дополнительные меры борьбы с инфляцией

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19 июня правительство РК объявило пакет чрезвычайных мер, направленных на противодействие растущей инфляции. Как заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо, начиная с июля, снижение налогов на потребление топлива будет увеличено с нынешних 30% до 37%. Данное снижение будет действовать до конца этого года. Новое решение было принято менее чем через два месяца после того, как в мае правительство снизило налоги на топливо с 20% до 30%. Налог на топливо, который сейчас составляет 573 воны (0,44 доллара) за литр, снизится на 57 вон. Что касается использования кредитных карт для оплаты пользования общественным транспортом, то во второй половине этого года правительство планирует удвоить ставки вычета подоходного налога до 80%. Планируется также предоставить больше субсидий водителям грузовых автомобилей, обеспокоенным резким ростом цен на дизельное топливо. Тарифная квота на импорт авиакеросина для внутренних рейсов, которая сейчас составляет 3%, будет отменена, чтобы предотвратить рост внутренних авиатарифов. По словам Чху Гён Хо, правительство «сведёт к минимуму» рост платы за коммунальные услуги, заморозив тарифы на воду и канализацию во второй половине года, но оставив возможность повышения тарифов на электроэнергию и газ. Корейская электроэнергетическая корпорация обратилась к правительству с просьбой разрешить ей повысить тарифы на электроэнергию в третьем квартале из-за роста операционных потерь. В мае тарифы на электроэнергию, газ и воду увеличились на 9,6% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с января 2010 года, когда правительство начало собирать соответствующие данные. На прошлой неделе правительство повысило прогноз инфляции на 2022 год с 2,2% до 4,7%.