Группа BTS – на первом месте в чарте Billboard 200 с альбомом Proof

Photo : YONHAP News

Новый альбом группы BTS под названием Proof возглавил на этой неделе чарт Billboard 200. Альбом Proof занял первое место в Billboard 200 после того, как за неделю, закончившуюся 16 июня, в США было продано 314 тыс. эквивалентных копий альбома. Billboard 200 оценивает самые популярные альбомы недели, измеряемые эквивалентными единицами альбомов, включая продажи физических альбомов и цифровые продажи. Proof - это шестой альбом группы BTS, который дебютировал под номером один в чарте Billboard 200, после Love Yourself 轉 Tear, Love Yourself 結 Answer, Map of the Soul: Persona, Map of the Soul: 7 и Be. 10 июня группа BTS представила музыкальный альбом Proof. Новая пластинка издана на трёх дисках и включает в себя 48 музыкальных треков. Это самые популярные хиты за всю карьеру группы и три новые песни — Yet To Come (The Most Beautiful Moment), Run BTS и For Youth. Группа недавно объявила о планах сделать перерыв в общей деятельности, чтобы сосредоточиться на сольных проектах.