Для ряда регионов РК выпущено предупреждение о жаре

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В минувшие выходные дни впервые в этом году было выпущено предупреждение о жаре для ряда районов провинций Кёнсандо, а 20 июня предупреждение распространено на провинции Чолладо на юге и Чхунчхондо в центре страны. Данное предупреждение усилено до максимального уровня в некоторых внутренних районах провинции Кёнсан-Пукто. Корейская метеорологическая администрация объявляет предупреждение о жаре в тех случаях, если температура воздуха превышает +33˚C, а максимальный уровень объявляется при её повышении до +35˚C. Поскольку горячий и влажный воздух продолжает поступать на Корейский полуостров, изнуряющая жара в пределах +33˚C сохранится в последующие дни. По мере того, как атмосфера становится нестабильной, в понедельник вечером прогнозируются ливни от 5 до 30 мм , а также грозы на всей территории страны. Фронт сезона дождей поднимается с юга к острову Чечжудо, и с вечера 20 июня там выпадут осадки до 5 мм. Утром 21 июня дожди пойдут на южном побережье провинции Кёнсан-Намдо. Всю эту неделю на острове Чечжудо будут идти дожди. В центральном и южных внутренних районах вдали от фронта сезона дождей продолжится жаркая погода. В центральном регионе страны она достигнет своего пика 21 июня, а дневная температура в Сеуле повысится до +33˚C. Начиная с 23 июня, как прогнозирует Корейская метеорологическая администрация, сезон дождей в этом году может начаться в центре страны.