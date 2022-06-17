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Политика

24 июня в Сеуле пройдёт Форум мира

Write: 2022-06-20 16:42:21Update: 2022-06-20 16:54:15

24 июня в Сеуле пройдёт Форум мира

24 июня в Сеуле, в отеле "Лотте", состоится ежегодный Форум мира, на котором будут обсуждаться многочисленные вызовы, стоящие перед Корейским полуостровом в условиях быстро меняющейся глобальной обстановки в области безопасности. Тема мероприятия, организованного агентством Ёнхап и министерством по делам воссоединения РК, «Соперничество между США, Китаем и Россией за гегемонию в эпоху президента Юн Сок Ёля». В нём примут участие представители правительства, в том числе, премьер-министр РК Хан Док Су, и эксперты по национальной безопасности. С приветственной речью выступит министр по делам воссоединения Квон Ён Сэ. Участники поделятся своими взглядами на будущее Индо-Тихоокеанского региона, обсудят северокорейскую политику президента Юн Сок Ёля, пути возвращения Пхеньяна за стол переговоров и перспективы южнокорейско-американского альянса. Форум будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте https://www.onekorea2022.co.kr.
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