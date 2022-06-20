Банк Кореи: Инфляция в 2022 году может превысить 4,7%

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В этом году уровень инфляции в РК может впервые с 2008 года превысить 4,7%. Об этом говорится в отчёте Банка Кореи, опубликованном 21 июня. Это на 0,2% выше по сравнению с прогнозом, высказанным в мае. Средний уровень инфляции в первом полугодии будет схожим с тем же периодом 2008 года, когда рост потребительских цен составил 4,7%. Разница в том, что, если в 2008 году, когда произошёл глобальный финансовый кризис, во втором полугодии рост цен замедлился, то в этом году инфляция может увеличиться. В частности, не исключено, что инфляция в третьем квартале может превысить 5%. Среди причин роста потребительских цен эксперты отмечают сохранение роста мировых цен на сырьё и продукты питания, сбои в глобальных цепочках поставок, восстановление потребительской активности после отмены мер социального дистанцирования. Средний рост потребительских цен в стране в период с января по май составил 4,3%. С октября прошлого по февраль этого года инфляция составляла чуть выше 3%. В марте она превысила 4%, а в мае впервые с 2008 года преодолела 5%.