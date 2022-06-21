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Политика

Сеул готов усилить санкционное давление на Пхеньян

Write: 2022-06-21 10:44:19Update: 2022-06-21 11:43:43

Сеул готов усилить санкционное давление на Пхеньян

Photo : YONHAP News

Сложности с принятием мер санкционного давления на Северную Корею со стороны Совета Безопасности ООН можно восполнить односторонними санкциями каждой из стран. Об этом заявил 20 июня представитель МИД РК, комментируя результаты первой рабочей поездки министра иностранных дел страны Пак Чина в США. По его словам, такие меры давления эффективны по трём направлениям. Это их символичность, послание Северу о твёрдости позиции мирового сообщества и важное значение в плане международного сотрудничества. Между тем, отмечается, что в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств РК и США тема односторонних санкций против Пхеньяна детально не затрагивалась. 13 июня в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне министра иностранных дел РК Пак Чина и госсекретаря США Энтони Блинкена было подчёркнуто, что в случае проведения ядерных испытаний Пхеньян столкнётся с жёсткими ответными мерами. 
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