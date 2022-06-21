С 1 по 20 июня экспорт РК сократился на 3,4%

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С 1 по 20 июня сумма южнокорейского экспорта сократилась на 3,4% в годовом исчислении, составив 31 млрд 300 млн долларов. Об этом сообщили 21 июня в Таможенном управлении РК. Среднесуточный показатель вырос на 11%, что связано с меньшим количеством рабочих дней в указанный период. Экспорт полупроводников вырос на 1,9%, нефтепродуктов на 88,3%. Отмечено сокращение экспорта автомобилей на 23,5%, автозапчастей – на 14,7%, средств беспроводной связи - на 23,5%. Отмечен рост экспортных поставок на Тайвань и в Сингапур. Зафиксировано некоторое снижение экспорта в Китай, США, ЕС, Вьетнам. Импорт в указанный период вырос на 21,1%, составив 38 млрд 900 млн долларов. Наибольший рост коснулся нефти (63,8%), полупроводников (40,2%), нефтепродуктов (24,5%). В итоге зафиксирован дефицит торгового баланса в размере 7 млрд 642 млн долларов. На протяжении первых двух декад июня прошлого года сохранялся профицит в 236 млн долларов.