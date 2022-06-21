РК на втором месте по росту регистрации патентов в рамках IP5

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В прошлом году в рамках IP5, организации, включающей пять крупнейших стран мира в патентной области, было зарегистрировано 2 млн 890 тыс. патентов. Это на 3,7% больше, чем в предыдущем году. Членами IP5 являются РК, США, ЕС, Китай и Япония. Об этом сообщили 21 июня в Корейском патентном управлении. В РК зарегистрированы 237.998 патентов, что на 5% больше, чем в предыдущем году. По уровню роста числа патентов РК заняла второе место после Китая, показатель которого составил 5,9%. В США зафиксирован отрицательный показатель – минус 1%. Наибольшая активность при регистрации патентов в РК проявлена в таких сферах как видеоигры, аудио- и видео-технологии, полупроводники и беспилотное вождение. Улучшение показателей РК говорит об укреплении позиций страны в качестве одной из крупнейших экономических площадок мира в сфере новейших технологий.