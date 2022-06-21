РК развивает возобновляемую энергетику

Photo : YONHAP News

К 2026 году производство возобновляемой энергии будет доведено до 5.764 ГВтч в год за счёт активного использования экологических объектов, в том числе водохранилищ и дамб. Как сообщили 21 июня в министерстве экологии, в прошлом году за счёт таких объектов, которых насчитывается 1.341, было произведено 3.264 ГВтч энергии. Однако на эксплуатацию данных объектов расходуется 7.625 ГВтч в год, что сопоставимо с годовым объёмом выработки энергии двумя угольными электростанциями. В этой связи к 2030 году министерство намерено повысить уровень производства электроэнергии за счёт экологичных объектов до 8.762 ГВтч, что значительно больше их потребностей. Для этого правительство в два раза увеличит инвестиции в наращивание мощностей для производства электроэнергии в данном секторе. Кроме того, для выработки электроэнергии планируется расширить применение пищевых отходов, 90% которых на данный момент перерабатываются в корм для животных и компост.