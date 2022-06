Photo : YONHAP News

Композиция Yet To Come южнокорейской группы BTS заняла первое место в американском чарте Billboard Global. Чарт основан на еженедельных подсчётах данных стрим-потоков и продаж цифровых скачиваний из более чем 200 стран мира. BTS регулярно показывала хорошие показатели в чарте Billboard Global. В частности, в разное время его возглавляли такие популярные песни как Dynamite, Life Goes On, Butter, Permission to Dance, My Universe. Yet To Come также заняла второе место в чарте Billboard Global 200.