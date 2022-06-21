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Экономика

РК снижает таможенные тарифы на ряд ключевых продуктов питания

Write: 2022-06-21 16:30:49Update: 2022-06-21 16:38:47

РК снижает таможенные тарифы на ряд ключевых продуктов питания

Photo : YONHAP News

Правительство РК установило нулевой размер импортных пошлин в отношении 13 наименований импортных продуктов, в числе которых растительное масло, мука и свинина. Это сделано в целях стабилизации потребительских цен на ряд основных пищевых продуктов на внутреннем рынке. Одновременно срок действия 30-процентной скидки с налога на покупку автомобиля продлён до конца года. Такие решения были приняты 21 июня на заседании кабинета министров, состоявшемся под председательством президента РК Юн Сок Ёля. Представитель президентской администрации сообщил, что снижение пошлин на импортные продукты питания связано с нестабильной ситуацией с поставками и ценами. Сохранение скидки на автомобильный налог, по его словам, нацелено на поддержку автопроизводителей и смягчение нагрузки на потребителя, учитывая рост цен производителей и сбои в цепочках поставок. 
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