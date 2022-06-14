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В РК выявлены два предполагаемых случая оспы обезьян. Как сообщили в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время проводятся исследования для уточнения диагноза. Один из заболевших – иностранец, прибывший 20 июня в международный аэропорт Инчхон. На следующий день у него проявились такие симптомы как боль в горле, опухшие лимфатические узлы и кожные поражения. Пациент помещён в инфекционное отделение одной из больниц города Пусана. Второй инфицированный – южнокорейский гражданин, прибывший 21 июня из Германии. Он рассказал, что ещё на прошлой неделе у него начались головные боли, а затем он почувствовал лихорадку, боль в горле и усталость. При осмотре в аэропорту были выявлены кожные поражения. Пациент помещён в специальную палату в медицинском центре города Инчхона, где имеются две койки, предназначенные для лечения больных оспой обезьян. Медики пытаются выявить контакты заболевших. Между тем, текущая ситуация не вызывает серьёзного беспокойства у карантинных властей, поскольку оспа обезьян, в отличие от коронавируса, не обладает быстрой скоростью распространения. Кроме того, для её лечения имеются необходимые препараты.