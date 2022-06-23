Главы РК и Японии могут встретиться в рамках саммита НАТО

Photo : YONHAP News

Главы РК и Японии имеют потенциальную возможность для проведения содержательного диалога в ходе предстоящего саммита НАТО, который состоится в Мадриде 29-30 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Пак Чин. Предполагается, что встреча президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды может пройти как в официальном, так и неофициальном формате. Беседа также может состояться в рамках многосторонних переговоров с участием лидеров других стран, в числе которых США, Австралия и Новая Зеландия. Одна из главных проблем в отношениях Сеула и Токио - судьба арестованных активов японских компаний в целях возмещения ущерба жертвам принудительной трудовой мобилизации в годы японской оккупации. Есть несколько вариантов решения проблемы, и все они сейчас прорабатываются,- сообщил Пак Чин.