Корейский фонд международных обменов укрепляет отношения РК и США

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Корейский фонд международных обменов пригласил 40 экспертов из США для обсуждения вопросов укрепления отношений между Сеулом и Вашингтоном. В период с 27 июня по 23 июля РК поочерёдно посетят представители Национального бюро азиатских исследований (NBR), Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Университета Южной Калифорнии и других научных учреждений. Эксперты в сферах безопасности, торговли и геополитики посетят МИД, министерство по делам воссоединения, министерство обороны, министерство промышленности, торговли и энергетики, где обсудят ситуацию на Корейском полуострове и вопросы укрепления сотрудничества. Корейский фонд международных обменов проводит подобные мероприятия с 2015 года с целью укрепления отношений РК и США. К настоящему моменту в рамках программы РК посетили 323 американских эксперта.