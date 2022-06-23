Возобновляется сообщение между аэропортами Кимпхо и Ханэда

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С 29 июня возобновляются полёты пассажирских самолётов по маршруту Кимпхо - Ханэда, который не действовал более двух лет в связи с пандемией коронавируса. На первом этапе будут выполняться восемь рейсов в неделю. Окончательная договорённость о возобновлении воздушного сообщения достигнута в ходе межправительственных переговоров, состоявшихся 21 июня в режиме видеоконференции. Полёты будут осуществлять две южнокорейские компании - Korean Air и Asiana, а также две японские - Japan Airlines и All Nippon Airways. Каждая из них будет выполнять по два рейса в неделю. Количество рейсов будет увеличиваться поэтапно, начиная с июля, с учётом спроса и готовности самолётов. В 2019 году четыре авиакомпании выполняли по данному маршруту 21 регулярный рейс в неделю. Во втором полугодии в крупнейших японских городах планируется провести конференции по вопросу туризма в РК. С этого месяца южнокорейская сторона возобновила выдачу краткосрочных туристических виз, что, как ожидается, внесёт вклад в активизацию туристического обмена с Японией. Полёты между аэропортами Кимпхо в Сеуле и Ханэда в Токио начались в ноябре 2003 года. Это кратчайший воздушный путь между столицами двух стран, который всегда пользовался большим спросом из-за его удобства для туристов. Уровень загрузки самолётов в туристический сезон достигал 98%. Изначально ставилась цель возобновить полёты уже с начала июня, но этому помешало затягивание рабочих переговоров. В МИД РК сообщили, что Сеул и Токио настроены на активизацию взаимных обменов.