Вузы Гонконга будут принимать результаты экзамена TOPIK

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Корейский как второй иностранный язык с 2025 года будет включён в список предметов по выбору государственного экзамена в средних учебных заведениях Гонконга. Решение было принято местными властями на фоне роста интереса гонконгской молодёжи к изучению корейского языка. Сертификат на знание корейского языка TOPIK теперь будет официально признаваться университетами при рассмотрении заявок на поступление. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан Национальным институтом международного образования РК и Управлением экзаменов Гонконга. В настоящее время корейский язык включён в государственный экзамен в восьми странах, включая Японию, Вьетнам и Таиланд. Однако в этих странах при поступлении в вузы официально не принимаются результаты экзамена TOPIK, поэтому проводится отдельная проверка уровня знания корейского языка.