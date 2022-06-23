Карантинные власти РК готовятся к сезону летних отпусков

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Центральный штаб по противодействию чрезвычайным ситуациям, стихийным бедствиям и катастрофам призвал жителей РК соблюдать противоэпидемические правила в сезон летних отпусков. 22 июня представитель штаба Ли Ги Иль представил ряд правил, которые рекомендуется строго соблюдать. В прошлом году четвёртая волна заражений коронавирусом началась в июле, когда население стало более активно передвигаться по стране. Власти не исключают возможности повторения данного варианта развития событий и в этом году. В летний период рекомендуется пройти вакцинацию, в закрытых помещениях использовать маски, обращаться в медицинские учреждения при появлении подозрительных симптомов, трижды в сутки по 10 минут проветривать жилые и рабочие помещения, независимо от использования кондиционеров и вентиляторов. Правительство усилит контроль за эпидемической ситуацией. На пляжах будет введена система оповещения о загруженности, призванная не допустить чрезмерного скопления людей. Будет усилен контроль за соблюдением санитарных требований в музеях, кинотеатрах, кафе и других общественных местах. Ли Ги Иль заявил, что темпы распространения коронавируса сокращаются, однако несоблюдение базовых правил профилактики может приблизить новую волну заражений.