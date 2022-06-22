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В РК подтверждён первый случай оспы обезьян. Как сообщили 22 июня в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, тест на вирус, взятый у южнокорейского гражданина, который прибыл 21 июня из Германии, оказался положительным. Заражённый рассказал медикам, что ещё на прошлой неделе у него начались головные боли, а затем он почувствовал лихорадку, боль в горле и усталость. При осмотре в международном аэропорту Инчхон у него были выявлены кожные поражения. Пациент находится в специальной палате в медицинском центре города Инчхона. Между тем, наличие инфекции у второго подозреваемого не подтвердилось. Иностранец, прибывший в страну 20 июня, был госпитализирован с симптомами оспы обезьян в инфекционное отделение одной из больниц города Пусана, где прошёл обследование. Оспа обезьян, в отличие от коронавируса, не обладает быстрой скоростью распространения. Кроме того, для её лечения имеются необходимые препараты. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 июня подтверждены 2.103 случая оспы обезьян в 42 странах, один случай смерти зарегистрирован в Нигерии.