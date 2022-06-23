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Президент РК Юн Сок Ёль примет участие в саммите НАТО, который состоится в Мадриде 29-30 июня. Это будет первое участие южнокорейского лидера в данном мероприятии. Он приглашён принять участие в саммите наряду с главами Японии, Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщил 22 июня начальник управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хан. В ходе саммита Юн Сок Ёль провозгласит позицию РК по северокорейской проблеме. В целях укрепления сотрудничества планируется создать при штаб-квартире НАТО в Брюсселе представительство РК. Ким Сон Хан особо отметил, что участие южнокорейского лидера в саммите не является признаком закрепления недружественной политики Сеула в отношении России и Китая, как утверждают в оппозиционных кругах, а лишь нацелено на расширение сотрудничества в сфере безопасности. Юн Сок Ёль проведёт в Мадриде двусторонние встречи с лидерами 10 стран. Вопрос о возможности проведения южнокорейско-японского саммита пока не решён. Ожидается, что встреча может пройти в рамках четырёхстороннего саммита с участием лидеров РК, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Также есть вероятность проведения трёхсторонней встречи глав РК, США и Японии.