Негативная оценка работы президента РК впервые выше уровня одобрения

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Уровень неодобрения деятельности президента Юн Сок Ёля впервые после инаугурации превысил уровень поддержки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством RnSearch среди 1.004 взрослых южнокорейцев в период с 18 по 21 июня. 47,6% респондентов положительно оценили деятельность новой администрации, тогда как 47,9% высказались негативно. 4,6% затруднились с ответом. Уровень неодобрения работы президента оказался на 4,9% выше, чем на предыдущей неделе, впервые превысив уровень поддержки. Согласно выводу экспертов RnSearch, снижение рейтинга одобрения стало результатом опасений по поводу экономической рецессии на фоне инфляции и падения фондового рынка. Политику правящей партии Сила народа поддерживают 44,3% опрошенных, что на 5,9% больше, чем на прошлой неделе. Рейтинг Демократической партии Тобуро снизился на 1,1 процентных пункта до 29,6%. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.