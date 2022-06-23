Глава МИД РК встретился с послами стран Центральной Азии

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22 июня министр иностранных дел РК Пак Чин встретился с главами дипломатических представительств пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Министр отметил важность сотрудничества РК со странами Центральной Азии в рамках продвигаемой новой администрацией дипломатической стратегии «глобальной оси стран, способствующих достижению свободы, мира и процветания». Пак Чин предложил активизировать работу «Форума сотрудничества РК–Центральная Азия» с участием экономистов, деятелей культуры и представителей научных кругов, который проводится ежегодно с 2007 года. Министр отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между РК и странами Центральной Азии, выразив надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества. Участники встречи выразили поддержку усилиям южнокорейского правительства по установлению мира и стабильности на Корейском полуострове.