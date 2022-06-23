В РК растёт приток населения в сельские районы

В прошлом году в РК отмечен рост притока населения в сельские регионы. На это указывают данные, опубликованные 23 июня Национальным статистическим управлением, министерством продовольствия, сельского и лесного хозяйства, министерством морского и рыбного хозяйства. Сообщается, что в прошлом году население сельских населённых пунктов увеличилось на 4,2% в годовом исчислении, а количество домохозяйств достигло рекордной отметки с момента начала ведения статистики - 377.744. Особо примечательно, что на людей в возрасте младше 40 лет пришлось 45,8% переехавших в сельские районы. Эксперты считают, что данный факт связан с изменением социально-экономической ситуации в связи с затянувшейся пандемией коронавируса и ростом цен на жильё в городах. Сообщается, что в прошлом году количество переехавших в прибрежные деревни, чтобы заниматься рыболовным промыслом, выросло на 25,7% в годовом исчислении, составив 1.216 человек.