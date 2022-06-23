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США считают РК важным партнёром НАТО. Об этом заявил 22 июня представитель госдепартамента США Нед Прайс в связи с участием южнокорейского президента Юн Сок Ёля в предстоящем саммите НАТО. Несмотря на то, что РК не является членом Североатлантического альянса, перед всеми странами стоят общие проблемы и вызовы, будь то действия Китая или вопросы кибербезопасности. Прайс добавил, что Индо-Тихоокеанский альянс, в который входит РК, и НАТО преследуют одну и ту же цель, которая заключается в поддержании порядка, основанного на принципах. Поскольку в настоящее время этот порядок оказался под угрозой, странам необходимо объединить силы, чтобы противостоять этой угрозе. Юн Сок Ёль станет первым южнокорейским лидером-участником саммита НАТО. Он приглашён принять участие в мероприятии наряду с главами Японии, Австралии и Новой Зеландии. Как сообщили ранее в его администрации, Юн Сок Ёль провозгласит позицию РК по северокорейской проблеме. Его участие в саммите не является признаком закрепления недружественной политики Сеула в отношении России и Китая, как утверждают в оппозиционных кругах, а лишь нацелено на расширение сотрудничества в сфере безопасности. Юн Сок Ёль проведёт в Мадриде двусторонние встречи с лидерами 10 стран. Вопрос о возможности проведения южнокорейско-японского саммита пока не решён. Встреча может пройти в рамках четырёхстороннего саммита с участием лидеров РК, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Также есть вероятность проведения трёхсторонней встречи глав РК, США и Японии.