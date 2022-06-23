В РК растёт количество иностранцев

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По состоянию на май текущего года, в РК проживали 2.012.862 иностранца. Это на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце. Показатель вновь превысил отметку в 2 млн человек после февраля 2021 года,- сообщили 23 июня в министерстве юстиции. В июне 2016 года число иностранцев впервые превысило 2 млн человек и продолжало увеличиваться. В декабре 2019 года был зафиксирован рекордный показатель, составивший 2 млн 520 тыс. человек. Но с января 2020 года под влиянием пандемии коронавируса численность иностранцев начала сокращаться. Между тем, в мае 424 тыс. иностранцев прибыли в страну на срок до 90 дней. Это на 1,8% больше, чем в предыдущем месяце. Количество иностранцев с долгосрочными визами выросло на 1,2%, составив 1 млн 580 тыс. человек. Отмечается рост притока иностранных рабочих, студентов, туристов и зарубежных соотечественников. Ожидается, что при сохранении нынешней тенденции в следующем году общее количество иностранцев в РК восстановит показатель в 2,5 млн человек.