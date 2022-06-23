В центральной части РК начались проливные дожди

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21 июня на острове Чечжудо на юге РК начался сезон дождей. 23 июня дожди пошли уже на всей территории страны. 23-24 июня на острове Чечжудо и в провинции Чолла-Намдо на юге страны количество осадков превысит 150 мм, а в столичном регионе и провинции Канвондо показатель - 120 мм. В этом году сезон дождей в центральных регионах РК начался на два дня раньше, чем в предыдущие годы. На юге дожди начались в те же сроки, что и прежде. 23 июня в Сеуле, Инчхоне и на севере провинции Кёнгидо объявлено предупреждение о сильных дождях. До 24 июня в столичном регионе и провинции Канвондо, а также в провинциях Чхунчхондо прогнозируется выпадение от 30 мм до 50 мм осадков в час. Ожидается, что дожди будут сопровождаться сильным ветром и молниями. Президент Юн Сок Ёль дал указание провести предварительную проверку готовности регионов к сезону дождей. Данное распоряжение касается регионов, рек, прибрежных районов, площадок для кемпинга и других объектов, уязвимых к возможным последствиям сильных дождей. Глава государства призвал правительство принять все возможные меры для того, чтобы не допустить человеческих жертв, переведя экстренные службы в режим повышенной готовности. Граждан страны призывают проявлять максимальную осторожность.