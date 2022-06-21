В РК реформируют систему учёта рабочего времени

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Правительство РК подготовило реформу регулирования рынка труда, о которой рассказал 23 июня на брифинге министр труда и занятости Ли Чжон Сик. Она предусматривает систему учёта сверхурочного труда рабочих не недельным, а месячным периодом по договорённости между рабочими и работодателями. Таким образом, установленное законом сверхурочное рабочее время можно будет распределить в течение всего месяца в зависимости от загруженности предприятия. Министр отметил, что среди крупнейших стран мира только в РК сверхурочное рабочее время регулируется недельными периодами. В других странах этот вопрос решается по договорённости между рабочими и работодателями. В рамках новой системы при высокой загруженности рабочий может работать сверхурочно, а при слабой загруженности за счёт предыдущим переработок можно отправиться в отпуск. Для этого будут определены минимальные и максимальные пределы рабочего времени, способы учёта баллов за переработки и их использования. Реакция на предложение правительства оказалась неоднозначной. В рабочих кругах эту инициативу считают попыткой ввести систему более длительного рабочего дня при сохранении прежней зарплаты. В деловых кругах считают, что эта мера внесёт вклад в преодоление кризиса и создание рабочих мест. Правительство намерено до октября представить подробный законопроект. До этого профильная группа экспертов будет дорабатывать проект.