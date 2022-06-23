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В Корее

Появились первые пострадавшие от жары

Write: 2022-06-24 10:59:44Update: 2022-06-24 13:22:26

Появились первые пострадавшие от жары

Photo : YONHAP News

В РК появились первые пострадавшие от жаркой погоды. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, опубликованным 24 июня, в период с 20 по 22 июня в больницы обратились 163 человека с жалобами на недомогание, вызванное жарой. Это на 73,4% больше, чем за тот же период прошлого года. 80% из них - мужчины. Треть пришлась на людей в возрасте старше 65 лет. Чаще всего причиной недомоганий являются тепловой удар и тепловое истощение. Ежегодно с 20 мая по 30 сентября Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний вводит систему мониторинга пострадавших в результате жаркой погоды. В прошлом году с симптомами теплового удара и других последствий длительного воздействия жары в больницы обратились 1.376 человек, 20 из которых скончались. Ожидается, что в этом году жарких дней будет больше по сравнению с периодом с 1991 по 2021 год. 
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