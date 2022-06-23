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В мире

США сохранят численность своих войск в РК

Write: 2022-06-24 11:20:13Update: 2022-06-24 11:20:43

США сохранят численность своих войск в РК

Photo : YONHAP News

США с большой долей вероятности сохранят нынешнюю численность своего военного контингента в РК. Комитеты Сената и Палаты представителей по делам вооружённых сил Конгресса США одобрили законопроект об оборонной политике Вашингтона на 2023 финансовый год с сохранением 28.500 американских военнослужащих на юге Корейского полуострова. В законопроекте Акта о национальной обороне говорится, что присутствие вооружённых сил США служит «стабилизирующей силой на Корейском полуострове». «Мощное военное присутствие в РК помогает сдерживанию агрессии против США, их союзников и партнёров»,-  говорится в тексте законопроекта. В связи с 70-летием подписания договора о взаимной обороне в документ был добавлен пункт о важности южнокорейско-американского альянса. В частности, указывается, что союз РК и США сложился на основе жертв, принесённых обеими сторонами, являясь основой безопасности и мира в Индо-Тихоокеанском регионе. 
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