Спрос на бензин и дизельное топливо вырос в мае на 43%

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Объём потребления бензина и дизельного топлива в РК вырос в мае на 43% по сравнению с апрелем, составив 24 млн 822 тыс. баррелей. Такие данные были представлены 24 июня Корейской государственной нефтяной корпорацией. После начала резкого роста мировых цен на нефть потребление топлива на южнокорейском рынке постоянно сокращалось. С января по апрель показатель снизился с 22 млн баррелей до 17 млн баррелей. Рост, по мнению экспертов, вызван увеличением скидки с топливного налога с 20% до 30%. Эта мера, призванная стабилизировать рынок, вступила в силу с мая. После объявления в апреле о планах по снижению топливного налога многие потребители сократили потребление топлива, ожидая мая. Однако в Корейской нефтяной ассоциации полагают, что нынешний рост спроса носит временный характер и впоследствии потребление вновь снизится, поскольку цены на топливо продолжают расти. Некоторый рост спроса можно ожидать в сезон отпусков, в конце июля и начале августа.