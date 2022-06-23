Продолжается обсуждение размера МРОТ на следующий год

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23 июня в ходе шестого заседания комиссии по вопросу минимальной оплаты труда на следующий год стороны высказали свои предложения по размеру МРОТ. Представители работодателей предложили сохранить нынешний размер 9.160 вон (7,05 доллара) в час, а рабочие выступили за его увеличение на 18% до 10.890 вон (8,39 доллара). Деловые круги объяснили свою позицию сложным положением индивидуальных предпринимателей, малых и средних компаний. Рабочие подчеркнули, что МРОТ должен определяться на основании расходов на жизнь домохозяйства, а не отдельного человека, как это делается сейчас. Именно это, по их мнению, обуславливает необходимость повышения МРОТ. Кроме того, они отметили фактор повышения цен. Деловые круги считают, что МРОТ нельзя повышать, учитывая возросшие производственные затраты на фоне высокой инфляции.