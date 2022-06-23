Правительство РК работает над стабилизацией ситуации в экономике

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В июне дефицит торгового баланса РК может незначительно вырасти. Это связано с рядом временных факторов, среди которых сокращение количества рабочих дней, забастовка водителей грузовиков и другие. Об этом заявил 24 июня первый заместитель министра планирования и финансов Пан Ги Сон. При этом он отметил, что экспортная отрасль сохраняет высокие темпы роста, быстро навёрстывая потери, нанесённые во время забастовки водителей грузовиков. Комментируя план увеличения скидки на топливный налог в июле до 37%, Пан Ги Сон заявил, что ведётся тесная работа с деловыми кругами, чтобы обеспечить незамедлительное снижение цен на топливо на заправочных станциях после введения дополнительной скидки на налог. Он также подчеркнул, что правительство прилагает усилия для стабилизации цен на продукты питания. В частности, рассматривается возможность выпуска на рынок части резервов продуктов, вызывающих опасения по стабильности поставок и цен. Допускается также принятие экстренных мер по импорту подобных продуктов в случае их нехватки.