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Политика

РК приступила к созданию миссии при НАТО

Write: 2022-06-24 13:20:29Update: 2022-06-24 13:28:53

РК приступила к созданию миссии при НАТО

Photo : YONHAP News

Правительство РК приступило к процедуре учреждения представительства при НАТО. Об этом сообщил представитель МИД РК на состоявшейся 23 июня встрече с журналистами. По его словам, МИД страны ведёт переговоры с заинтересованными ведомствами по вопросам подготовки законодательной базы, формирования миссии, привлечения кадров и другим. Ранее сообщалось, что миссию возглавит посол РК в Бельгии, который также выступает в качестве представителя страны при ЕС. Именно он до настоящего момента отвечал за рабочие моменты, связанные с НАТО. Ожидается, что создание миссии позволит активизировать диалог с организацией. Представитель МИД РК Чхве Ён Сам заявил, что данная мера нацелена на расширение обмена информацией, укрепление связей с союзными государствами и партнёрами. Она позволит осуществлять внешнеполитическую деятельность, соответствующую потенциалу РК. 
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