РК приступила к созданию миссии при НАТО

Photo : YONHAP News

Правительство РК приступило к процедуре учреждения представительства при НАТО. Об этом сообщил представитель МИД РК на состоявшейся 23 июня встрече с журналистами. По его словам, МИД страны ведёт переговоры с заинтересованными ведомствами по вопросам подготовки законодательной базы, формирования миссии, привлечения кадров и другим. Ранее сообщалось, что миссию возглавит посол РК в Бельгии, который также выступает в качестве представителя страны при ЕС. Именно он до настоящего момента отвечал за рабочие моменты, связанные с НАТО. Ожидается, что создание миссии позволит активизировать диалог с организацией. Представитель МИД РК Чхве Ён Сам заявил, что данная мера нацелена на расширение обмена информацией, укрепление связей с союзными государствами и партнёрами. Она позволит осуществлять внешнеполитическую деятельность, соответствующую потенциалу РК.