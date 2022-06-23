Платформа петиций заменена системой «Народное предложение»

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В РК упразднена платформа подачи петиций в адрес президентской администрации Чхонвадэ. Её сменила платформа «Народное предложение». 23 июня начальник отдела гражданского общества администрации президента Кан Сын Гу сообщил об открытии на сайте администрации соответствующего раздела. Он делится на две категории. Это «жалобы и предложения», через которую можно выразить свои идеи о госполитике и административным вопросам, а также «петиция», где люди могут попросить помощи и призвать власти принять меры по сложным вопросам. Подать заявку можно по видеосвязи и по телефону. Все запросы принимаются в закрытом режиме, гарантируется анонимность. Обращения представителей определённых организаций ограничены. В администрации отмечают, что при создании данной платформы были учтены недочёты прежней системы, включая скандалы вокруг искусственного увеличения количества подписей под петициями, противостояние разных сторон и т. д.