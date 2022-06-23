Изменена система финансовой поддержки населения в борьбе с коронавирусом

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В РК продолжается стабилизация эпидемической ситуации. На этом фоне правительство РК реформирует систему финансовой поддержки населения в преодолении последствий коронавируса, а также меры социальной поддержки. С 11 июля единовременную выплату для прошедших карантин будут получать только люди, относящиеся к группе с самым низким доходом. Изменения коснулись также системы выплат отпускных сотрудникам малых и средних предприятий. Теперь их будут получать только работники компаний с численностью персонала менее 30 человек. Незначительные расходы, связанные с лечением коронавируса на дому, будут покрываться больным. Исключением является покупка дорогостоящих пероральных препаратов. Стационарное лечение по-прежнему оплачивается государством. Такие меры нацелены на сосредоточение финансовых ресурсов на более актуальных направлениях и подготовке к возможной новой волне распространения коронавируса во второй половине года. Выяснилось, что с недавно выявленными двумя заражёнными оспой обезьян контактировали восемь человек. Все они отказались проходить вакцинацию. Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний не рассматривает вопрос о вакцинации населения от оспы, учитывая слабый уровень заразности заболевания.