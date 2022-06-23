Проблеме сокращения населения будет уделено дополнительное внимание

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Правительство РК подготовит меры по снижению темпов сокращения населения. Об этом заявил первый заместитель министра планирования и финансов РК Пан Ги Сон, выступая 24 июня на первом заседании рабочей группы по противодействию угрозам демографической безопасности. Он подчеркнул, что проблема сокращения населения становится всё более серьёзной, указав на стремление укрепить политику по разрешению данной проблемы. В первую очередь правительство сосредоточится на замедлении темпов сокращения населения. Для этого будет внедрена система выплат родителям, усилена поддержка граждан при заключении брака, рождении детей и другим моментам, связанным с созданием семьи и воспитанием детей. Кроме того, социально-экономическая система будет подстроена под меняющуюся структуру населения. Будет оптимизирована система образования, расширена поддержка регионов, столкнувшихся с проблемой сокращения населения. Кроме того, для поддержания потенциала роста власти намерены расширить участие в экономической деятельности женщин, пожилых людей и иностранцев. Правительство планирует создавать и поддерживать развитие новых отраслей, учитывающих увеличение доли пожилых людей на рынке труда.