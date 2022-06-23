Президент РК встретился с ветеранами Корейской войны

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24 июня президент РК Юн Сок Ёль пригласил на обед ветеранов Корейской войны, в том числе, военнослужащих сил ООН, а также членов их семей. В мероприятии, посвящённом 72-й годовщине начала Корейской войны 1950-53 годов, которая отмечается 25 июня, приняли участие около 200 человек. Президент сказал, что страна всегда будет помнить героев, воевавших за её независимость. Обращаясь к ветеранам, Юн Сок Ёль подчеркнул, что, жертвуя своей юностью, они защитили свободную демократию от коммунистических сил. По его словам, свобода, мир и процветание страны, которыми пользуется современное поколение, стали возможны благодаря «крови, поту и жертвам» ветеранов. Президент также упомянул об успешном запуске первой южнокорейской ракеты-носителя «Нурихо» (KSLV-II), отметив, что и это было бы невозможно без самопожертвования ветеранов. Он заявил, что правительство сделает всё возможное для продолжения работы по поиску останков погибших до тех пор, пока в «лоно семьи» не будет возвращён последний солдат, отдавший свою жизнь за страну. Глава государства отметил также особый вклад сил ООН в сохранении демократии на Корейском полуострове.