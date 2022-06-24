Президент РК Юн Сок Ёль отправился на саммит НАТО

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Президент РК Юн Сок Ёль отправился в Мадрид для участия в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдёт 29-30 июня. РК не является членом НАТО, но она приглашена на саммит в качестве страны-партнёра организации вместе с Японией, Австралией и Новой Зеландией. Юн Сок Ёль станет первым президентом РК, который примет участие в саммите НАТО. На 29 июня запланирован трёхсторонний саммит с участием президента РК Юн Сок Ёля, президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. В программе пребывания Юн Сок Ёля в Мадриде также двусторонние встречи с коллегами из Финляндии, Испании, Нидерландов, Польши, Дании, Чехии и Великобритании, соотечественниками, проживающими в Испании, испанскими бизнесменами. По сообщению начальника управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хана, участие Юн Сок Ёля в саммите НАТО позволит достичь трёх целей: укрепить «альянс ценностей», основанный на либеральной демократии, создать основу для «всеобъемлющей сети безопасности» со странами НАТО и изучить способы эффективного реагирования на возникающие угрозы, такие как кибер- и аэрокосмические, а также изменение климата. Ранее РК сообщила о предстоящем открытии миссии при штаб-квартире НАТО в Брюсселе.